Riad.prost@resourcesolutions.com / 01.40.67.88.32.



Quelles sont les attentes de nos clients? Nos clients recherchent principalement ; une amélioration de leurs processus de recrutement, une réelle efficacité sur l’atteinte de leurs objectifs de recrutement, une réduction des délais de recrutement, une optimisation de leurs coûts tout en assurant un feed-back de qualité sur le déroulement du process et les résultats.



Quelles solutions proposons-nous ? Pour chaque client, le besoin est différent. Par conséquent nous créons des solutions adaptées à chacun en fonction de leurs problématiques : Audit des processus de recrutement, harmonisation des outils/méthodes, renfort d’équipe, campagne de recrutement, mise en place d’une cellule de recrutement, pilotage des prestataires en recrutement…



Passionné des Ressources Humaines et homme de contact, j’ai pu acquérir une première expérience au sein du cabinet en qualité de chargé de recrutement. Depuis début 2013, j’accompagne Resource Solutions France dans son développement.

Resource Solutions France, spécialiste du RPO (Recruitment Process Outsourcing) conseille ses clients dans la gestion de projets et processus de recrutement.