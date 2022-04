Riad SALAH

Ancien conseiller commercial au sein de la Société Numéricable pendant une durée de 5ans, je me suis retrouvé au chômage pour cause d'un licenciement très discutable.



Aujourd'hui, je m'apprête à lancer mon projet d'auto-entrepreneur dans le secteur du soin naturel et cosmétique. Plus exactement, dans le conseil et la vente de produits de soins naturels et cosmétiques haute qualité en provenance du Maroc.



Ces produits sont l'huile d'Argan pure extra vierge mais également l'huile de figue de barbarie et autres huiles essentielles efficaces mais pas encore assez reconnues.



Mon but dans ce marché est de sensibiliser une clientèle large de particuliers et de professionnels afin de leur faire profiter de l'exclusivité et de l'efficacité de cette vaste gamme de produits.

Les étapes de ma mission sont de:

- conseiller et vendre dans les marchés;

- développer un site internet - vente à distance;

- démarcher une clientèle de professionnels de ce secteur d'activité...





Des crèmes de soins pour le visage, pieds, mains, huiles de massage, masque réparateur, cire gel nourrissante, dentifrice en poudre, en passant par des huiles capillaires au résultat exceptionnel pour les cheveux...Des savons noirs riches en extraits naturels et j'en passe la liste est loin d'être exhaustive...



Ces produits émanent pour la plupart des grandes usines de fabrication du Maroc mais aussi des coopératives agricoles favorisant le commerce équitable...Et d'autres émanent d'autres pays orientaux comme le Pakistan ou l'Arabie saoudite...

Une aubaine pour les consommateurs en France pouvant jouir de produits naturels au rapport qualité/Prix des plus exceptionnels.



Mes compétences :

Appliqué

Autonomie

Communication

Entrepreneur

Négociation

Parler en public

Vente