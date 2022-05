Issu d un parcours essentiellement basé dans la vente et le conseil auprès des particuliers et professionnels, ma détermination ma permis d atteindre mes objectifs et mon ouverture d'esprit ma favorisé a m adapter à chaque entreprises et postes que j'ai intégrés .Aujourd'hui en quête d évolution je suis à l écoute d opportunités professionnelles.