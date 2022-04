Riadh BAZARBACHA

Apporter des solutions qui s’appuient sur la réflexion stratégique et le management pour accompagner l’entreprise dans ses évolutions. Double compétence managériale : hiérarchique et transverse.



Voici quelques thèmes de mes interventions en mission de conseil et d'accompagnement :

- audit et amélioration d'organisation,

- préparation et accompagnement aux négociations clés,

- gestion de l’information dans l’entreprise,

- accompagnement au changement,

- cohésion d'équipe.



Secteurs : PME, Distribution et Retail.



Rayon d'activité : Tunisie et Maghreb.



L'écoute, la disponibilité, les challenges ainsi que les résultats sont les mots clefs de ma motivation.



Mes compétences :

Commissariat aux comptes

Audit financier

Audit interne

Conseil en organisation et en système d'informatio

Conseil en ressources humaines

Conseil en recouvrement de créances

Conseil en droit des affaires

Team building

Conseil fiscal

Management-Leadership

Accompagnement et conduite du changement

Business development

Gestion de projet

Développement organisationnel

Conception et animation de formations