Riadh BRAHMI, 30 ans, marié. J'ai effectué mes études en TUNISIE où j'ai obtenu, dans un premier temps, un baccalauréat spécialité LETTRES puis une maîtrise appliquée en TOURISME et PATRIMOINE.



Après mes études, j'ai travaillé en hôtel**** où j'ai développé un contact sympathique auprès de la clientèle de toute origine : la communication et l'écoute sont facilitées par les quatre différentes langues parlées (arabe, français, anglais, allemand).



De part mes fonctions, j’ai appris à accueillir, à être à la disposition et à l’écoute des clients, à mettre en place et gérer un planning, à être autonome et à assurer la satisfaction de la clientèle.



Souriant et toujours aimable, j’ai un très bon contact avec les clients (français et étrangers), j'ai une grande motivation à travailler dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Je fais preuve d’une bonne résistance aux exigences physiques d’un tel poste, je m’intègre facilement à une équipe et m’adapte aux horaires variées que demande le volume d’activité propre au travail en hôtellerie-restauration. Je souhaite apporter mes connaissances, évoluer et réussir dans ce milieu professionnel.



Après avoir travaillé de jour dans mes précédentes expériences professionnelles et toujours avec la soif d'élargir mes connaissances, depuis octobre 2010 je fais partis de l'équipe du Crowne Plaza de Lille en tant que night auditor : un poste à la fois sensible du fait que l'on gère une clientèle exigeante ainsi que des grandes personnalités, et à la fois excitant de par les imprévus que l'on rencontre quotidiennement.



Mes compétences :

Accueillant

Bon relationnel

Energique

Esprit d'équipe

Polyvalent

Réceptionniste

Relationnel

Souriant