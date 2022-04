Riadh CHABBI

Je suis Modéliste-Styliste Patronnier de formation et de métier, j'ai suivi deux formations sur le Modélisme et le stylisme informatique et manuel. Conception et Création du Vêtement Féminin CAO / DAO.

Aujourd'hui en poste pour la Maison de Luxe CHARVET Place Vendôme à Paris spécialisée en chemiserie Sur-Mesure Homme & Femme.

J'aime la Mode et l'univers qui l'entoure.



M'épanouir dans mon travail et ainsi transmettre un savoir-faire, fait parti des objectifs de mes futurs projets.



Mes compétences :

Kaledo

Modaris

moulage

Dessin technique

Dessin

Adobe Illustrator

Photographie

Couture

essayage cabine

Gestion de la relation client

Adobe Photoshop