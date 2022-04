Riadh EL ANES

Compétences:



Avions de ligne

• Inspections, structure, mécanique et systèmes ( commandes de vol, carburant, systèmes électriques, hydraulique...)

• Rédaction des procédures d'entretien en adéquation avec les directives émise par les autorités aéronautique (EASA, FAA...)

• Analyse et interprétation de données dans le cadre d’émission de solutions techniques,

• Planification de maintenance via SIGMA / Maintenix Operator Edition (Mxi) et rédaction de rapports règlementaires.

• Remorquage, nettoyage avion et manutention des bagages.



Hélicoptères

• Rédaction des procédures de réparation de dommages aux combat et des conditions de stockage hélicoptères sous enceinte a hygrométrie contrôlée.

• Création et planification des règles de maintenance de la corrosion pour les hélicoptères utilisés lors des opérations militaires en condition sévères.

• Développement de prototypes d'outillage (GSE).

• Qualification de l'hélicoptère Tigre en campagne naval.

• Conseiller Technique aux armées.





Parle couramment le français, l'arabe et l'anglais.

Scolaire en espagnol



Mes compétences :

Qualité

Ingénierie

Aéronautique

Lean IT

Amélioration continue