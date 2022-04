Riahi MEHER

Dynamique et participatif , j’attache une grande importance à la réussite tant personnel que de celle de tout un groupe.

D’un caractère enjoué et communicatif, j’apprécie le goût du challenge. Je suis également de nature observatrice et réfléchie.

Considérant que toute rencontre et expérience professionnelle apporte quelque chose, je n'aime pas faire les choses à moitié et m’investis toujours beaucoup dans les travaux que j'entreprends.



Je suis actuellement étudiant en 2ème année à l’Ecole Nationale d’Ingénieur de Monastir et je suis à la recherche d’un stage technicien, intégré dans ma formation : génie électrique.



ENIM Junior Entreprise est un club actif au sein de l’école nationale des ingénieurs de Monastir, depuis Février 2012.

Notre but est de permettre aux étudiants de mettre en pratique l’enseignement théorique dont ils bénéficient, en réalisant des études correspondant aux domaines de compétences de notre école, pour des clients très variés : entrepreneurs, très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, grands groupes, associations, collectivités, etc.





Mes compétences :

VHDL

Solidworks

Simulink

Microsoft Office

LabVIEW

DIALux

C++

Adobe Photoshop

3D Studio Max

AutoCAD