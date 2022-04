Ricardo CISNEROS

Personnalité d’entrepreneur, curieux d’esprit et qui aime les défis.



Capacité à définir la stratégie d'une organisation au niveau international

Capacité à organiser, conduire et motiver des équipes multiculturelles

Capacité à négocier dans un contexte international et à trouver des compromis

Facilités à nouer de nouveaux contacts et créer des réseaux

Expertise dans la planification et organisation d'événements pour les autorités politiques





Mes compétences :

Diplomate

International

Leadership

Management

Médiateur

Négociateur

Organisé

Stratégie

Direction générale

Conseil

Gestion de projet

Communication

Economie

Organisation