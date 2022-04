Ricardo COVELO

Diplômé d'un Master en traduction et interprétation, j’aimerais mettre à votre service tout mon savoir-faire et

mon expérience de plus de dix ans comme traducteur professionnel. Je parle couramment l'anglais, le français, l'espagnol et le portugais et j'ai une parfaite maîtrise d'internet et des outils bureautiques (SDL Trados, memoQ, Wordfast Pro, etc.).



A la suite de mes études de traduction et d’interprétation, j’ai complété ma formation par un Master II en coopération internationale et aide humanitaire. Mes expériences de travail dans ce domaine m'ont permis de m'enrichir non seulement professionnellement mais aussi culturellement. Notamment, mon séjour au Mozambique, au sein du Programme des Nations unies pour le développement, m’a permis d’avoir une vision globale du monde et une bonne

connaissance des institutions internationales.



J’ai aussi effectué un stage de cinq mois à la DG Traduction de la Commission européenne, au Luxembourg. Cet expérience m'as permis de bien connaître le fonctionnement de la traduction institutionnelle au sein de l’Union européenne, y inclus les procédés de recherche terminologiques et les logiciels spécifiques d’aide à la traduction.



Actuellement, je travaille comme traducteur-interprète indépendant. N'hésitez pas à me contacter pour vos missions de traduction et d'interprétation FR-EN-PT > ES.



Mes compétences :

Cadre logique

Powerpoint

Excel

Gestion d'équipes

Gestion de projets

Traduction

Traduction technique

TAO

Sous-titrage

Organisations humanitaires

Traduction médicale

Traduction espagnol français

SEO

Traduction juridique