Ricardo DIEZ

Je suis un travailleur indépendent (freelance) offrant le service de gestion externe de l'exportation aux petites et moyennes sociétés PME françaises ou espagnoles, notamment du secteur industriel (quincaillerie, machine légère ou équipement) veulant faire des négoces à l'èxterieur, notamment en Amerique Latine.



Les services comprennet:

- pour l'exportation, comme Responsable de zone pour l'Amerique Latine.

- pour l'importation, chercher de fournisseurs, faire des démarches douannières.

- pour l'assistance dans l'internationalisation aux marchés en géneral, faisant des études des marchés.



J'ai travaillé plus de 17 ans, les derniers 10 comme Responsable de la vente internationat visitant plus de 40 pays en Europe, l'Afrique et en Asie.



Mes compétences :

Commerce international

Chine

Exportation

Construction

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Informatica