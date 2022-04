Ricardo JEAN

Jeune avec la determination d'atteindre mes objectifs...Commencer par parler de moi en disant que je suis haitien originaire de cette charmante petite ville provinciale qu'est le Cap-Haitien me semble superflu...Dans ce monde nous avons besoin d'action de volonte de methode de discipline d'intelligence pour arriver a quelque chose...Les beaux discours ne valent rien...Entrepreneur dès mon enfance j'ai appliqué a la lettre ces mots qui constituent la base meme de ma vie..Je n'ai pas encore la possibilite de changer tout ce que je touche en or mais avec de l'ordre et de la methode je crois qu'on peut arriver a bout de tout...



