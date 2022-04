Riccardo CERIANI

Après un an d'expérience en agence j'ai créé Redline, agence de design graphique spécialisée en identité visuelle, création et réalisation de supports imprimés de communication (plaquettes, magazines internes, affiches, rapports annuels, etc.), et de supports interactifs pour smartphones et tablettes numériques.



L'entreprise, que je dirige depuis plus de 25 ans, est composée d'une petite équipe réactive et créative. Nous travaillons pour des grands groupes internationaux qui apprécient notre souplesse et notre rapport qualité/prix.



Mes compétences :

Chaîne graphique

Graphisme

Identité visuelle

Communication