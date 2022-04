Riccardo MARCATO

Titulaire d’un doctorat en sociologie j’évolue dans la fonction publique territoriale en tant que chargé de projets liés aux politiques locales de l’emploi et de solidarité. J’enseigne dans différentes universités et j’apporte une expertise en évaluation des politiques publiques, en méthodologie d’enquête sociologique et de gestion de projet.



Mes compétences :

NVIVO LOGICIEL D'ANALYSE QUALITATIVE

SPSS Statistics

SYSTÈME D'INFORMATION

DESIGN DE SERVICE ET ANALYSE DES IMPACTS

PROFILAGE SOCIO- DEMOGRAPHIQUE DES USAGERS

ELABORATION DE DONNEES QUALITATIVES ET QUANTITATIV

Contrôle de gestion

MÉTHODE D'ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE

ÉVALUATION POLITIQUES PUBLIQUES

Politiques sociales

Animation de réunions

Prise de parole

Conduite du changement

Diagnostic de territoire

Conduite de projet

Management de projet; diagnostic organisationnel,