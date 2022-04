Richard AGASSEAU

•15 années d’expériences professionnelles dans la maintenance, l’hygiène la sécurité, la qualité et l’environnement.

•Manager et homme de terrain.

•Très bon relationnel, Rigoureux, Autonome.

•Professionnel de la sécurité



•Actuellement spécialiste de la région sud-ouest des ATEX (Atmosphères Explosives) et du risque Légionella au sein de BUREAU VERITAS.

•J’interviens régulièrement auprès d’AIRBUS pour des formations ATEX ainsi que des analyses de risque pour les activités sur l’A380.

•J’accompagne le CNES dans leur démarche d’amélioration de leurs process exposant à des risques pour la sécurité



Mes compétences :

Environnement

HSE

Hygiène

Ingénieur HSE

Maintenance

Responsable maintenance

Sécurité

Conseil