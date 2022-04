Richard AGUDO

Directeur des Achats et SCM, Développement & Optimisation de la performance



Ingénieur Arts et Métiers, suivi d’un Mastère Qualité et du CESA Achats à HEC, j’ai 23 années d’expérience professionnelle au sein de groupes industriels internationaux multi-sites et multi-culturels.



J’ai toujours eu à gérer simultanément des responsabilités stratégiques et opérationnelles. L’optimisation, l’organisation et la gestion d’entreprise a toujours été une priorité dans mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Achats

Approvisionnement

Développement

Gestion Projet

Management

Optimisation de la performance

SCM

Optimisation des process

Réduction des coûts

Réduction BFR