Richard ASSELIN

Gérant de société non salarié depuis 10 ans,après avoir été cadre dirigeant salarié dans l'hôtellerie pendant près de 20 ans, je peux vous parler de la prise de risque et mettre en perspective les avantages et inconvenients des deux statuts.

N'est-ce pas un avantage quand, bien souvent, les deux mondes se confrontent par méconnaissance mutuelle ?

Mon moteur est l'action, en toutes circonstances, affronter de nouveaux challenges en acceptant la prise de risques.

L'hôtellerie et l'immobilier ont des frontières très communes puisque dans les deux cas, il s'agit de vendre de l'espace et du bien-être. De plus , le sens du service et la disponibilité y jouent un facteur déterminant.



Mes compétences :

Management d'équipe

Négociation commerciale

Création d'entreprise

Gestion centre de profits