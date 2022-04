Richard BARBÉ

Responsable d'activité pour le Groupe Hervé - Mission actuelle : direction déléguée de l’infrastructure réseau du Groupe Hervé représentant 2800 salariés.



- Référant auprès de la direction du Groupe Hervé sur la domaine de l'infrastructure et du réseau

- Gestion des budgets de l'infrastructure et du réseau

- Gestion des processus achat, revente.

- Négociation avec les différents partenaires

- Gestion des objectifs

- Management d'équipe

- Animation des spécialistes informatiques de l'ensemble des sites du Groupe Hervé



Gestion de projet pour le Groupe Hervé :



- Gestion de la migration de l’ensemble du réseau en collaboration avec notre fournisseur d’accès

- Migration des équipements réseaux WiFi, Switch, Firewall

- Migration de la solution de Visioconférence

- Gestion des déménagements des différents sites

- Mise en place de Sonde réseau

- Migration de la plateforme Antivirus



Infogérance du Groupe Hervé :



- Gestion du réseau et de la sécurité : SonicWall, Cisco, CheckPoint, Juniper, Brocade.

- Gestion des serveurs d’exploitation

- Gestion complète du WiFi

- Gestion de partenariat et de la veille avec le fournisseur d’accès

- Gestion de la Visioconférence



Missions diverses :



- Animation et coordination en matière de rédaction de procédures et de formations

- Missions d’audit réseau, sécurité et WIFI

- Veille technologique



Mes compétences :

Informatique