Richard BARDONNET

Orienté résultats, et fort de 14 ans d’expérience en marketing réseau, je participe à une aventure excitante qui est la transformation d’un réseau de distribution pneumatiques en un réseau apporteur de solutions de mobilité.



J’apporte mes compétences pour transformer une vision marketing stratégique en plan d’actions opérationnel.



Mon sens du relationnel est aussi un atout pour accompagner les équipes terrain dans la mise en œuvre de la stratégie marketing et commerciale.



Mes différentes expériences chez un leader mondial m’ont permis d’intervenir sur des problématiques à l’international



Mes atouts : dynamisme, pragmatisme et créativité !



Découvrir mon cv en ligne : https://richardbardonnet.wixsite.com/moncv



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing

Référencement internet

Promotion

Réseau

E-business

Automobile

Distribution

Gestion de projet

Internet

Services

eCommerce

budgets

pricing - stratégie

Géo Marketing

WebtoStore - ROPO