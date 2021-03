Cléa BARDONNET (CLÉA BARDONNET)

Toujours a la recherche de nouvelles experiences, je suis curieuse de tout.



Passionnee par l'équitation, le sport en general et le piano, jaime découvrir et minvestir dans des projets personnels ou collectifs. La responsabilite et l'engagement sont des valeurs encrees en moi depuis toujours et que je continue dappliquer quotidiennement, en etant actuellement responsable de 28 merveilleux jeunes scouts notamment.



Jai eu la chance d'expérimenter de differentes façons le monde professionnel a travers certains stages et jobs dété qui ont enrichi ma vision du monde du travail.



Comme vous pouvez le constater, je suis une personne impliquee, créative et dynamique !



Mon cote perfectionniste ressurgit en premier lieu lorsque je suis en charge de projets, notamment pour la plupart scolaires, tels que la conception dun aspirateur robot, ou encore la conception dune porte coulissante automatisee et connectee.



Vous lavez compris, je suis en formation en tant qu'ingenieure a l ECAM Lyon. J'aimerai obtenir un stage de 10 semaines débutant le 7 Juin. Mes recherches actuelles se portent sur le mode du Luxe cote ingenieur. Pourquoi me direz-vous ? Grande amatrice de mode, jaimerai découvrir lenvers du decors de ces grandes marques que lon regarde avec admiration. Jaimerai experimenter le cote de la recherche, du design, des materiaux et de la conception de ces vraies "oeuvres d'art".



//

Always looking for new experiences, I am curious about everything.



Passionate about horse riding, sport in general and the piano, I like to discover and get involved in personal or collective projects. Responsibility and commitment are values that have always been rooted in me and that I continue to apply on a daily basis, currently being responsible for 28 wonderful young scouts in particular.



I had the chance to experience the professional world in different ways through certain internships and summer jobs which have enriched my vision of the working world.



As you can see, I am a committed, creative and dynamic person!



My perfectionist side resurfaces first when I am in charge of projects, especially for the most part school, such as the design of a robot vacuum cleaner, or the design of an automated and connected sliding door.



As you can see, I am training as an engineer at ECAM Lyon. I would like to find an intership of 10 weeks, that begin the 7th June. My current research focuses on the luxury fashion engineering side. Why, you will tell me? A great fashion lover, I would like to discover the other side of the decor of these famous brands that we look at with admiration. I would like to experiment the side of research, design, materials and conception of these real "works of art".