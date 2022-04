Richard BARRAS

Après 10 ans passé au sein d'un bureau d'étude recherche et développement en machine spéciale dans le domaine de la mise sous-pli et des cartes à puces, j'ai suivi la formation ASDER chargé de mission énergies renouvelables afin de créer avec 4 amis la société Vivarais Energies, basé à Saint-Didier-sous-Aubenas, en 2006.

Nous sommes installateurs énergies renouvelables : photovoltaïques injection réseau et sites isolés, solaire thermique (chauffe-eau "CESI" et chauffage solaire "SSC"), pompe à chaleur géothermique et aérothermique, chaudière à bois déchiqueté (plaquette), poêle et chaudières granulés, poêle et chaudières bois bûche avec ballon tampon. Nous avons notre propre bureau d'étude interne...



Compétences diverses:

• Anglais technique

• Maîtrise de l'outil informatique (bureautique, VBScript, Java Script, PHP, HTML, VB, Delphi, C)

• Maîtrise d'œuvre et réalisation de mon habitation ossature bois (hormis gros œuvre):

– réalisation des plans, dossier du permis de construire, budget, financement

– électricité (schémas, tableau, pose des gaines, obtention du consuel)

– plomberie, pompe de relevage

– chauffage au sol basse température, chaufferie

– plafond, cloison, carrelage, etc..

• réalisation d'un abri bioclimatique en poteau-poutre (douglas du pays), isolation bottes de paille, ouate de cellulose et laine de bois.....



Mes compétences :

Bâtiment

Bio

Conception

Développement durable

Eco conception