Richard BARRAU

15 années d 'experience dans l'activité commerciale et promotions et encadrement :

10 ans au sein du groupe international de communication LAGARDERE MEDIAS( chef des ventes et chargé de la promotion ( radio et presse)

Un an et demi en tant que créateur d'évenenment professionnel, lancement de ma société ( création de stand pour les chambres de commerce entreprise privée, mise en place et organisation totale d événements culturels et commerciaux)

Depuis trois ans et demi responsable commercial pour la société TDM ( temps des mets)

Création au sein de cette société, qui fabrique et vend des produits d 'epicerie ( 3 millions € ca), d une gamme de produits BIo ( notre terre)

Elaboration des recettes du marketing et de la commercialisation nationale

Je me suis dirigé tout naturellement vers le bio par ethique, coviction et plaisir, car cela fait plus de 10 années que le monde du bio et du bon me passionne.



Mes compétences :

Fédérateur

productif