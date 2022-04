Richard BLOT

J'ai une expérience de gestion de projets , de vente de solutions globales et de la négociation avec des grands comptes européen et internationaux, ainsi que la gestion de centre de profits et Management d'équipe pluridisciplinaire.

J'ai occupé pendant 7 ans le poste de Directeur Régional dans des entreprises internationales. Ma mission a consisté à réorganiser le centre de profits sur le plan commercial et administratif. développer et mettre en place des outils de management pour améliorer la productivité. je participe à l'élaboration du business plan et l'analyse de l'EBITA.

j'ai une formation commerciale supérieure avec une spécialisation de gestion de centre de profits .

Prenez contacte avec moi, pour parler de vos projets.



Mes compétences :

Location

Technique

Gestion de projets internationaux

Vision stratégique

Prospective

Coaching individuel

Management equipe

Conduite du changement

Réseau

Organisation

Logistique

Gestion