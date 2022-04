Je repond au nom de Richard Bondo resident sur l'avenue Tabora no07 Quartier Bubanji Commune de Diulu Ville de Mbujimayi en Republique Democratique du Congo.



je suis licencié en sciences économiques option économie appliquée l'année académique 2003-2004 avec mention distinction.



Je fus enseignant aux ecoles secondaires où j'ai dispensé plusieurs cours comme :la comptabilité,mathématique financière,documents commerciaux etc.



Coordonnateur de l'ONGD "Business for us " dans le domaine de microfinance entre 2002-2004 .

En 2005 engagé comme Directeur fimancier de Highcom(Distributeur officiel des produits Vodacom Congo )



En septembre 2006 egagé comme cashier(Tresorier) chez Vodacom Congo avec comme lieu d'affection Mbujimayi.



En fevier 2009 promu au poste d'accountant (chef de service de comptabilité)chez Vodacom Congo .



Plusieurs fois acting financial manager ,et toujours en 2009 pris comme assistant à l'institut supérieur des gestions et techniques appliquées où j'assure deux cours :La gestion de production et l'analyse financière.