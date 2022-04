Richard BOULIE

Issu d'une formation Comptable et d'Assistant de Gestion, je me suis orienté très vite vers l'informatique qui est une de mes passions.

D'abord dans le hardware l'intégration et le câblage réseau, je me suis intéressé par la suite plus au software, à l'administration des logiciels Microsoft, au développement d’outils et d'applications visual basic.



J'occupe actuellement un poste de directeur de projets en travaux immobilier, où mes expériences acquises au sein de grands groupes tels que GDF SUEZ ou Crédit Agricole me permettent de conseiller et mener à bien les divers projets qui me sont soumis.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Construction

BTP

Bâtiment

AutoCAD