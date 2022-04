Richard BOWCOTT

Ma devise: « Apprendre à un homme à pêcher pour qu’il puisse manger »



EXPLORATION



De 18 à 22 ans, j’ai parcouru le monde en vivant des expériences professionnelles uniques (steward sur un bateau pour un cheikh arabe en Arabie Saoudite, trayeur de vaches dans un Kibboutz en Israël...).



EVOLUTION



J’ai extrait de mes expériences le goût des projets construits sur un précieux mélange de dépassement de soi, de risque mesuré et de plaisir assumé. je n’ai cessé de me former pour enrichir continuellement mes compétences de coach et de facilitateur.



CONVICTION



Depuis 30 ans, j’explore la pédagogie et le développement personnel. Je suis auteur de solutions innovantes pour accompagner l’apprentissage linguistique et d’un outil global de développement personnel.







Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Formation

Communication

Coaching

Ressources humaines

Formation professionnelle

Management

Facilitation