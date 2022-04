Richard BOYER

Diplômé de l'école d'Ingénieur de l’ENSMA (Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique) en option Aérodynamique, Énergétique, Thermique avec la spécialité thermique.



Compétences :



- Échanges thermiques (convection,conduction,rayonnement...)

- Systèmes diphasiques (boucles diphasiques,caloduc conventionnel et oscillant...)

- Convection industrielle (échangeur de chaleur,générateur de vapeur,condenseur...)

- Mécaniques des fluides (aérodynamique,hydraulique,turbulences...)

- Turbomachines (compresseurs,turbines,pompes,ventilateurs...)

- Cycle thermodynamique,propulsion et combustion (turboréacteur,moteur thermique,pompe à chaleur...)

- Mécanique, résistances des matériaux et conception de système

- Programmation (Fortran90,ADA,Esacap,Labview,Mathlab,Visual basic)

- Logiciels (CatiaV5,Solidworks,Abaqus,Star CCM,Flotherm,Systema/Thermica)



