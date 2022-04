Richard BROZAT

Après une première expérience d'expatriation en Afrique de l'Ouest, un détour par la Pologne et la métropole, j'ai passé quatre années à la Réunion pour le Groupe Hersant Media. Après deux années dans le pacifique comme Directeur Administratif et Financier pour la zone Pacifique, Nouvelle Calédonie et Polynésie Française, puis 3 ans comme Directeur Général pour le Groupe Hersant Media en Polynésie, d'octobre 2012 à juillet 2014, j'étais le Directeur Administratif et Financier du Groupe Hersant Media.

Depuis décembre 2014, je suis le Directeur Administratif et Financier du Groupe HBF.



Spécialisations : finance, management, organisation, réduction des coûts, gestion de projet, négociation, gestion de crises, informatique, gestion de trésorerie, web, nouvelles technologies



Mes compétences :

Management

Community management

Ressources humaines

Communication

Marketing

Développement commercial

Internet

Finance

Trésorerie

Restructuration