Bonjour, je me prénomme Richard Cabot.



Je possède le BEESAN et une licence Professionnelle animation gestion et Organisation des activités physiques et sportives Aquatiques et 10 ans d'expérience avec les enfants.



J'ai débuté comme surveillant de baignade en camping, puis est devenu maitre nageur (afin de transmettre mon savoir de 15 ans de natation) puis ai obtenu un poste de chef de poste dans un lac de 9 hectares dans la Drôme.



J'ai travaillé pour la société EDENKIDS pour laquelle j'ai mis en place les programmes pédagogiques pour les activités gym et natation pour les enfants de 4 mois à 10 ans depuis 6 ans.



Je part maintenant vers un nouvel objectif qui est de développer les activités pour enfants au centre hoz à saint gely du fesc.



Je souhaite être gestionnaire de ma propre structure aquatique ayant les savoirs et ayant acquis de l'expérience dans le domaine de la pédagogie des touts petits.



Je suis à la recherche de nouveaux objectifs dans la santé, le sport et du bien être.



Je pense que le sport doit être un moteur pour les petits comme les plus grands.



Mes compétences :

Bébés nageurs

mettre en place un programme pédagogique

Relation client