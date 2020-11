Richard CHANJOU

Mes savoirs faire :



MANAGEMENT

- Animation et management d'une équipe de 10 commerciaux en B to B

- Définition de la stratégie commerciale

- Fixation des objectifs des commerciaux

- Mise en place de plan d'action personnalisé et d’outils de suivi

- Accompagnement terrain

- La gestion des grands comptes

- Recrutement, formation,

- Animation des réunions équipe

- Forte culture du résultat



COMMERCIAL :

• Prospection et négociation,

• Connaissance et maîtrise du circuit de décision Grands Comptes.

• Qualification et gestion des Appels d’Offres

• Planification, organisation et pilotage (interne – externe) du déploiement des accords

• Fidélisation et développement d’un portefeuille clients (stratégie, plan d’action).

• Analyse marché, résultats, flux, coûts directs et indirects (P&L).



Mes compétences :

Développement

BtoB

Négociation

Business Developer

Leadership