Leila LEURENT

Après 7 années passées au sein de Grands Groupes de la Distribution et du Service en tant que Chargée de recrutement, j'ai décidé de mettre à profit mon expérience et mon expertise au profit de plusieurs sociétés. J'ai ainsi, rejoins le Groupe Hays, en tant que Consultante Recrutement.



Lors de mon parcours professionnel en entreprise, j'étais l’interlocutrice privilégiée de la Direction et des Managers dans la mise en œuvre de l’ensemble du processus de recrutement, depuis l’analyse du besoin et le conseil aux opérationnels, l’évaluation des candidats jusqu’à l’accompagnement dans leur intégration. J’ai acquis et développé une vision élargie des métiers grâce à la variété des profils rencontrés (Commerce, Finance, Logistique, Marketing, Informatique...)



Avec une affinité toute particulière pour les métiers comptables, il était naturel que je rejoigne la Division Audit & Expertise Comptable du bureau Hays Lille.



Partenaire privilégié de la profession comptable depuis plus de 10 ans, Hays Audit & Expertise Comptable accompagne les cabinets comptables et d’audit dans leurs projets de recrutement.

Notre implantation régionale nous permet de maîtriser les spécificités locales. Ainsi, nous sommes en mesure de conseiller et d'accompagner, clients et candidats



Nous sommes missionnés par des cabinets d’expertise comptable et d’audit de toute taille, ce qui nous permet de pouvoir répondre à tous les projets et toutes les aspirations de nos candidats.

Etre expert sur son secteur d'activité, c’est connaître en profondeur toutes les problématiques de votre activité.



Hays Audit & Expertise Comptable s'organise autour de 3 pôles et gère des missions de type :



- Expertise Comptable : Assistant comptable, Collaborateur comptable / Responsable de dossiers, Chef de mission, Chef de groupe, Expert-comptable stagiaire, Directeur de bureau, Expert-comptable diplômé, Associé ….



- Audit : Auditeur junior, Auditeur sénior, Directeur de mission audit, Responsable pôle audit, Commissaire aux comptes, Associé…



- Social & Juridique : Gestionnaire paie, Responsable pôle social, Assistant juridique, Juriste droit social, Juriste droit des sociétés, Fiscaliste, Directeur juridique…













Mes compétences :

Ressources humaines