Richard MISTRAL

+ 20 ans d'expérience. Freelance aujourd'hui, après des années passés en agences... toujours à la recherche de l'idée simple et adepte de la feuille blanche comme support de réflexion, je suis à l'aise en conception et j'aime aussi jouer avec les mots (création d'accroches et de signatures). Tous les sujets m'intéressent à priori, je prend toujours le temps nécessaire à la réflexion pour bien cerner la direction que je vais prendre et je m'applique à concevoir des maquettes de qualité pour les présentations client.



https://richardmistral.myportfolio.com



Mes compétences :

Conception

Créatif

Création

Directeur artistique

Marketing / Edition

Pub