Mes compétences :

Shell script

TCP/IP

GNU/Linux

NICE EngineFrame

Outils de benchmarks (IOR, STREAM, .....)

Système de batch SLURM et OGS/GE

Outil de déploiement xCAT

Outils de supervision Nagios, Ganglia et EON

Systèmes de gestion d'identité IPA et 389 Director

Outil de synchronisation de périhériques de stocka