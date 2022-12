Robert BENOIT

EXPERIENCE DE 15 ANS EN SERVICES GENERAUX

1991 à 2005

14 ans Chef d’Unité, responsable d’un contrat multiservice pour le Ministère de la Justice chez DUMEZ. (Maintenance, Travaux Neufs, Santé, Restauration Hôtellerie, Activités industrielles, Transport, Hygiène Sécurité.

• Management de 40 personnes en direct (cadres et employés) et de 85 opérateurs pour les activités de sous-traitances.

• Gestion d’un budget de 6 M€/an.

• Garant des règles légales, contractuelles avec le Ministère de la Justice et normes ISO 9001 – 2000 / HACCP / HSCT.

• Organisation, animation des équipes autour du « Système de management de la Qualité ».

• Négociation des achats courants et investissements, des contrats avec les clients et prestataires.

• Conduite des projets techniques et organisationnels.

1990 – 91

1 an Responsable Maintenance chez DUMEZ (SHON :19000 m2)

• Superviser réception de l’établissement : réunions de chantier, levée des réserves et suivi de l’installation de l’ensemble des matériels.

• Organiser la Maintenance du patrimoine bâti et des équipements matériels.

• Gestion d’un budget de 2M€/an,

• Décider des actions à entreprendre pour les lots Courants forts et faibles, Mécanique, Chauffage, Génie civil, VRD, Espaces verts, Transport, Hygiène et sécurité.

• Planifier et gérer les travaux neufs hors contrat.

1980 – 90

10 ans Technicien Services Généraux chez ABB PETERCEM

• Conduite d’un projet d’industrialisation d’assemblage.

• Responsable des travaux de Génie civil, des fluides, des installations téléphoniques et liaisons informatiques, de la maintenance des bâtiments et installations existantes.



1973 – 80

5 ans Technicien Méthodes chez CIAPEM SA

• Responsable du service Préparation Méthodes Tôlerie (4 techniciens)

1971 – 73

2 ans Acheteur chez CIAPEM SA

• Négociation des achats et approvisionnements des produits sidérurgiques (2500 T/m)

FORMATIONS ET ATOUTS

1971 DUT de Génie Mécanique Lyon - Villeurbanne

1977 Technicien Méthodes A.E.T et A.M.F (B.T.E)

1985 Stage d’Ergonomie APACT et Régie RENAULT

1987 Projeteur en installation industrielle (CEGOS)

1994 - 95 Direction d’un centre de profits (EM Lyon)

COMPETENCES INFORMATIQUES

Connaissances des logiciels bureautiques et de GMAO

CENTRES D’INTERETS

Randonnées en montagne, photographie, informatique multimédia.



Mes compétences :

Bâtiment

Facility manager

Maintenance

Manager

Services généraux

Travaux neufs