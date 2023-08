Robert BUSCHIAZZO

O Organisation et encadrement (création et suivi de planning des travaux, suivi des heures et des commandes chantiers, commandes fournisseurs, planification du personnel)

o Assure l’interface entre les différents services (la production, les méthodes, le magasin, les achats …)

o Relationnel client (discussions régulières pour résoudre les problématiques)

o Maîtrise de la directive ATEX et des contrôles métrologiques en instrumentation

o Expert sur les systèmes de supervision type ABB

o Grande aptitude au travail en équipe



Mes compétences :

Automatismes et contrôle commande

Plannification du travail

Gestion de projets

Informatique industriel & Réseaux

Automatisme

Relationnel

Instrumentation

Communication

Informatique

Leadership

Dynamisme

Réactivité

Organisation

Conception