Bonjour à tous,

Je suis Roberto Ricchiuto un homme italien de trentequatre ans avec une forte expérience dans le domaine du tourisme.

Après une carrière d'animateur sur un bateau de croisière, des hôtels et villages touristiques qui m'a permis de développer la pratique de cinq langues étrangères (je parle italien, ma langue maternelle, anglais, français, espagnol, allemand et néerlandais), j'ai pris la décision de me remettre en jeu et de venir en France.

Disney m'a donné l'opportunité de connaître le monde de l'hôtellerie, en travaillant pendant deux ans en qualité d'hôte de réception jour et nuit dans un superbe hôtel trois étoiles et maintenant, fort de l'expérience acquise à Disney, je travail dans un excellent hôtel quatre étoiles appartenant au groupe Rezidor.

Donner un accueil personnalisé et prendre soin de tous les clients de l'hôtel, avec la garantie du respect des standards et des règles d'hygiène et de sécurité, sont des incontournables de mon travail.

Après un an d'expérience en tant que night auditor, mon comité de direction a pris la decision de me promouvoir night manager.

Après deux ans passés dans les hôtels à côté de Disneyland Paris, je suis à présent Night Manager dans un hotel de Clichy la Garenne appartenent à la chaine IHG. Un hotel qui me permette de developper mes capacités avec une clientèle soit businness que loisir.

Je suis capable d'utiliser le pack Office (Word, Excel, Power Point, Access) e façon professionnelle graçe à l'E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) obtenue en 2003 ainsi que tous les logiciels hotelliers les plus connus et utilisés (H.I.S. , Amadeus et surtout Opéra).



Mes compétences :

Accueil clients

