Robin GUILHOU

Optimiste né, je fais partie de ceux qui croient en l'avenir et qui souhaitent s'impliquer dans le changement. Ces convictions m'ont amené à réaliser mes études à l'Ecole des Métiers de l'Environnement puis à me spécialiser en agronomie/sciences du sol/agriculture biologique.



Après presque 10 ans à accompagner et conseiller des agriculteurs bio dans le Nord-Pas de Calais, en Pays de la Loire puis en Bretagne, ma soif de plus de technique, d'agronomie, de suivi culture, d'essais et de création de références m'a poussé à franchir le pas du conseil indépendant. C'est donc début 2021 que je crée l'entreprise De la Terre au Grain pour participer au développement des grandes cultures biologiques éthiquement, durablement et en totale indépendance en région rennaise.



Au plaisir de croiser votre chemin

Agronomiquement

Robin