Roch GENEVRAY

J'ai mené mes études en "International Business" deux ans en France et deux ans au Mexique.

Par la suite j'ai commencé mon activité en tant ingénieur commercial Grand Compte chez XEROX, dans la concession d'Alliances Sud, appartenant au groupe XEROBOUTIQUE.

Je me suis ensuite spécialisé dans le secteur médicale en tant qu'ingénieur commercial chez DL SANTE, éditeur de logiciel métier pour le secteur de la santé (Laboratoire de Biologie Médicale).

Ensuite j'ai occupé le rôle de responsable de secteur au sein de SYSTEMX, éditeur et intégrateur de solution pour l'imagerie médicale (Public et privé) et propose des solutions Ris/Pacs diffusion, serveur Dicom, console d'interprétation...

Aujourd'hui, j'ai décidé de continuer à me spécialiser dans la vente de logiciel pour le secteur médical. Je suis actuellement commercial pour la société TERANGA SOFTWARE, éditeur de logiciel 100% web pour le secteur médico-social (ehpad, maison de retraite, handicap).



Mes compétences :

Santé

Développement commercial

Informatique

Négociation

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Autonomie

Vente

Biologie

Bureautique

Imagerie médicale