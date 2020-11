Rocton JOEL

Aujourd'hui, il est à la recherche d'un poste dans le secteur industriel, lui permettant de transmettre son expérience dans le secteur technique et organisationnel, et de pouvoir s'épanouir avec une équipe sur des objectifs, ou les aspects de gestions métiers sont présents. Ce qui nous oriente vers un poste de management industriel, technique, projet, production, B.U., et/ou site.

Il apprécie le travail en équipe et il est dune nature plutôt collaborative. Il est à la fois confiant et méfiant en fonction des situations et des personnes, il va au bout de ce qu'il entreprend, et qu'il aime mener à terme son travail. Il apprécie, selon le contexte et la situation, de contrôler et influencer les autres, sans toutefois imposer, ou que, lorsque la situation l'exige. Il est spontané, et aime argumenter son point de vue, sans chercher à l'imposer.

Il fonctionne en se fixant des objectifs réalistes et réalisables, il apprécie les relations de confiance tout en gardant une certaine indépendance.