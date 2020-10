Rodolphe RAYÉ

Avec 17 ans dans lingénierie des systèmes et des réseaux, jai décidé de monter en compétences et je suis la formation qualifiante bac +5 dExpert Réseau, Infrastructure et Sécurité par le centre reconnu de formation ORT France à Toulouse.

Durant ma première année qualifiante bac +4, j'ai développé mes compétences de gestion de projet à travers le déploiement d'une infrastructure sécurisée dans un environnement virtuel, d'organisation d'équipe et d'écoute client avec la méthode Agile, et plus largement de plans de continuité/reprise d'activité et de maintiens opérationnels des systèmes informatiques.



Et au regard des contraintes sanitaire actuelles, travailler avec vos équipes serait loccasion de mettre en place ensemble une infrastructure sécurisé et à haute disponibilité du télétravail, complété par des plans de continuité/reprise dactivité adapté à votre coeur de métier.

Je reste cependant ouvert à toutes fonctions transverses en rapport avec lencadrement et/ou la chefferie de projet sur la région de Montpellier/Nîmes.



Rencontrons-nous et discutons ensemble de cette formidable opportunité qui pourrait m'être offerte de collaborer sur différents projets informatiques qui répondraient à vos besoins et aux visions stratégiques de la direction, et parfaire ainsi mes qualités de manager.



Mes compétences :

Communication, Ecoute client, Conduite de réunion

Gestion de Projet

Méthode Agile et Merise

Gestion de la qualité

Gestion du Support

PCA - PRA - MCO

Expertise d'infrastructure informatique hétérogène

Expertise en sécurité des systèmes d'information