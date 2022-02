Roger BAZIER

Homme d'objectif et de changement, je travaille sur le développement des entreprises et sur l'optimisation des organisations, en m'appuyant sur une formation constamment mise à jour (EM Lyon Entrepreneurs, HEC Management, IFG, CNAM), et sur une connaissance pointue du secteur des Industries graphiques





Après une première expérience dans le secteur de l'étiquette de luxe, je rejoins en 1978 l'Imprimerie SMIC à MONTBRISON.



En charge du service devis, j'accompagne l'entreprise dans son développement autour de l'impression de haute qualité. J'assure, entre autres, l'étude de faisabilité (marché/offre technologique) d'un investissement de presse rotative 8 pages (10 MF).



L'entreprise réalise une forte croissance organique grâce au développement de nouvelles technologies d'impression sur supports spéciaux. Dans ce contexte, je prends les fonctions de contrôleur de gestion ; membre du CoDir, je dote l'entreprise d'une comptabilité analytique et de tableaux de bord.



J'accompagne également l'entreprise dans ses opérations de croissance externe : la PME régionale devient, au début des années 90, un groupe d'une dizaine de sociétés réalisant plus de 300 MF de chiffre d'affaires ; le groupe entre parmi les 25 premières entreprises françaises du secteur.



En 1996, je prends les fonctions de directeur général de la maison mère (130 personnes). Je mets en place un nouveau projet d'entreprise et redéfinis les orientations et stratégies.



Je mets l'accent sur la gestion des ressources humaines. Je mets en place des plans individuels pour les salariés et un solide plan de formation que je complète d'un accord d'intéressement.



En 3 ans, le CA progresse de 10 % à près de 21 M€ ; l'EBE progresse de 60 % et le résultat d'exploitation est multiplié par quatre, à 5,2 % du chiffre d'affaires. Participation et intéressement passent de 0 à 40 % du salaire moyen mensuel.



Fin 2000, le poste de direction générale est confié à un membre de la famille des actionnaires.



Je rejoins début 2001 le Groupe BARLERIN. Dans le cadre de sa filiale CARTADOO, dédiée au e-printing, j'assure les fonctions de directeur des opérations industrielles.



Le projet s'impose difficilement sur le marché et ne parvient pas à trouver les financements nécessaires à son développement. Je quitte la société en 2004 et réalise des missions de consulting auprès des entreprises du secteur des industries graphiques.



En septembre 2005, je rejoins DUMAS-TITOULET IMPRIMEURS (production de livres et catalogues noir et couleurs pour l'édition). Ma mission au poste de directeur général concerne la restructuration de la société confrontée à une baisse brutale de son chiffre d'affaires.



Cette mission m'amène plus particulièrement à travailler sur les charges de l'entreprise (plan de compression d'effectifs d'une part, réduction des achats et frais généraux d'autre part dont notamment les crédits baux) et sur la réorganisation des différentes fonctions (commerciale, technique et administrative).



Ma mission se termine en mai 2007 et je reprends mes activités de consulting auprès des entreprises du secteur graphique. Je donne également des cours de gestion et d'organisation (via la société FORMAGRAPH à Besançon) auprès de professionnels des industries graphiques.



En juillet 2008, je prends la direction de CLERMONT IMPRIM', suite au rachat de la société par son premier client. Ma mission est essentiellement orientée vers la réorganisation de la structure et son développement. Tous les exercices se traduisent depuis par des EBE à 2 chiffres



En 2012, je prends en parallèle les fonctions de direction opérationnelle au sein de la société mère OUTILLAGE DE ST-ETIENNE : je réorganise la logistique, je prends en charge la gestion de trésorerie, je rédige les EDB du nouveau système d'information, je travaille sur la réduction des charges (transports, emballages ...)



Je continue parallèlement de donner des cours de gestion et d'organisation



Montbrison, le 6 avril 2014



Mes compétences :

Impression numérique

Direction générale

Conseil

Gestion budgétaire

Conduite du changement

Organisation

Imprimerie

Contrôle de gestion

Formation