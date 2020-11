Je suis Rolph Glaivin Louya, titulaire d'une Licence Professionnelle (LP), parcours Administration des Entreprises à l'ESGAE , le métier qui m'attire le plus est de devenir un expert comptable et j'ai pour objectif d'aller a l'étranger ( France, Canada, etc...) afin d'approfondir mes compétences en comptabilité .



Mes compétences :

Maitenance en outils informatique

Capable de travailler en équipe

Mobilité