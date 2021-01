Romain AUGUY

Disponible rapidement et géographiquement mobile.



Objectif et motivation :

Passionné par le domaine médical, la vente de produits (&services) techniques.

Aime apprendre domaine médical, atteindre objectif fixé. Adaptable.

Souhaite intégrer une vrai équipe, dynamique et performante.

Entreprise innovante, éthique et leader sur son marché!



Délégué médical ville 2 ans + Délégué médical hôpital 8 ans

Expérience des domaines thérapeutiques:

- Neurologie (Epilepsie, Maladie Parkinson, SJSR, Migraine, AVF maladie rare)

- Psychiatrie (Dépression)

- Urologie (HBP) Andrologie (Dysérection)

- Diabétologie (type 2)

- Cardiologie (HTA)

- Gastro-entérologie (RGO)

- ORL (Rhinite allergique, Sinusite)

- Pneumologie et Allergologie (Asthme)



Produits: Molécules remboursés et OTC, dispositifs médicaux



Diplômes:

-Commercial, Master 2 SKEMA BS

-Life Sciences, BTS analyses bio médicales + DU profession délégué médical



Langues : Français maternel

Anglais Advanced - Lu (Analyses d’articles et d’études scientifiques),

Parlé (3 ans en Inde),

Ecrit ( TOEIC 2012 - intermédiaire)



Logiciels CRM : Pack office, Teams, Lotus, Salsa, GERS, X-ponent



Compétences (savoir-faire, savoir-être):

.Travailler en équipe (multiculturel - 3 ans en Inde -2 ans SKEMA BS) Créativité, innovation!!!

.Vendre, négocier, former, B2B, B2C

.Communiquer sur produits techniques /clients exigeants de haut niveau scientifique (SNC)

.Face-Face ou prise de parole en public (DMOS)

.Elaborer Stratégie (Plan d’action, SWOT, budgets opérationnels, projets événementiel promotionnel)

.Salon et congrès (gestion stand + encadrement VIP +synthèse et remonté terrain)

.Rapport CRM enrichir DATA base, veille concurrentielle



Mes compétences :

Management commercial

Vente

Empathie

Analyse de données

Stratégie commerciale

Gestion événementielle