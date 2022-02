Romain CANDAU

Je suis développeur web - intégrateur au sein de l'agence de communication abc-com à Tartas dans les Landes (40). A ce titre, je suis en charge de tous les projets web que les clients nous confient et je pilote chaque projet afin de le mener à son terme : compréhension des besoins, conception, cahier des charges, réalisation technique, tests et intégration, formation.



Spécialités : HTML/CSS, PHP, SQL, Javascript, jQuery, Ajax, Java, JSON, Flash, Méthode Agile Scrum, CMS (Wordpress, Joomla...), OpenERP, Prestashop, Magento, Symfony, Elgg, Contao



Sur mon temps libre, je gère le blog "Le Geek Trotteur" (https://www.legeektrotteur.com ) dont je suis le fondateur. J'y écris des articles sur ce qui me passionne : les voyages, les objets high-tech, le sport.

Je réalise également des vidéos de mes voyages ou de mes courtes escapades que vous pouvez retrouver sur ma chaine Youtube. Je suis très actif sur les réseaux sociaux et je publie régulièrement des photos qui viennent enrichir mes articles et créer du contenu supplémentaire.





Blog Le Geek Trotteur - https://www.legeektrotteur.com

Plus de 15,000 visiteurs par mois

Community Management : Instagram (3200 abonnés), Faceboook (355 abonnés), Twitter (157 abonnés), Youtube (131 abonnés)

Content Marketing

Partenariats avec des marques



Mes compétences :

API Facebook

Javascript

PHP

HTML/CSS

HTML 5

JAVA

Elgg

Wordpress

Joomla

AJAX

C

C++

SQL

Json

XML

Actionscript

Photoshop

Illustrator

After effects

Premiere

Flash

JQuery

Smil

Développement

Facebook

CMS

CSS3

HTML5

Api

Merise

Web

Oracle

UML

Symfony

Magento

Prestashop