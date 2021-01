Romain CREMEL

J'aime apprendre, progresser, et je pense que chaque personne a des choses à apporter par son histoire et son expérience.



Réussissons ensemble et donnons aux autres la possibilité d'en faire autant !



Mes compétences :

Ecoute active

Adaptation aux outils informatiques

Gestion de la Relation Client

Connaissances en Mutuelle

Français écrit et oral

Résilience

A laise avec les chiffres

Maîtrise du pack office

Gestion des réclamations

Détermination

Logique

Connaissances en Prévoyance

Connaissances en Régime Obligatoire

Accueil téléphonique

Accueil physique

Rédiger un rapport

Gestion du stress

Assurance

Fiscalité

Flexibilité

Comptabilité

Logiciels compta (Cegid, Ciel, Cador)