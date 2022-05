Romain DE SAINT VICTOR

Madame, Monsieur,

J’ai pour mission d’occuper un poste qui mettra en avant mes compétences

relationnelles et commerciales afin d’atteindre les objectifs fixés par votre

entreprise.

J’ai eu l’occasion au cours de mes études de développer mon

engouement pour le management, la gestion de l’entreprise et la satisfaction

clientèle où je me suis épanoui.

Mes études ont été réalisées en alternance, cela m’a permis d’allier la théorie

et la pratique, ce qui a été une force pour rentrer dans la vie active et être

plus rapidement autonome sur le marché du travail.

Très motivé, rigoureux et disposant d’un fort attachement envers la relationclient

et l’intégration de l’équipe, je souhaite aujourd’hui intégrer votre

entreprise parce qu’elle correspond à mes motivations et à mon futur profil

commercial.

Grâce à mes postes de responsable, j’ai pu développer mes compétences

envers la relation clientèle, le management, le recrutement et la formation.

Ces postes m’ont permis aussi d’appliquer une politique commerciale par la

valorisation des produits et ainsi dynamiser les ventes et animer les équipes

afin d’atteindre les challenges.

Je souhaite en effet faire partie d’une structure commerciale, manager une

équipe de vente, développer mes capacités dans la vente « conseil » dans

laquelle je me sens le plus à l’aise et évoluer plus tard sur des domaines liés

au développement des ventes.

D’ une nature organisée et aimant le travail en équipe, j’ai pu expérimenter

au cours de ces dernières années la prise d’initiative et le besoin

d’autonomie.

J’aime la performance dans le travail bien fait et j’ai le sens du relationnel

client.

Ma motivation et ma rigueur professionnelle sont les atouts que je

souhaiterais mettre à profit de votre entreprise.

Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma

candidature, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes

respectueuses salutations.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Office