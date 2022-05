Bonjour,

je suis Romain Desfontaines. J'ai 20 ans

je viens de finir mon BTS Domotique et je suis à la recherche d'un premier emploi.





Mes compétences :

My home by legrand

Microsoft office

Freeplane

Autocad

Delta dore

Somfy

ETS4

Courant faible

KNX

Cap technologie

Enocean

Loxone

Wit

Xrelais

ADSL

Courant fort

Courants Porteurs en Ligne

Dialux

Domotique