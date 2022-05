Romain DITER

Après 4 années chez TRW au cours desquelles j'ai pu développer mes compétences aussi bien en Contrôle de Gestion siège qu'en Contrôle de Gestion industriel, j'ai décidé de renforcer ma spécialisation dans le domaine industriel en prenant en charge deux usines du groupe PCAS.



Du Reporting mensuel à l'élaboration du budget en passant par le calcul du Costing et la détermination de nouveaux prix de vente, je suis capable de traiter et d'analyser des données dans le but de fournir des solutions et répondre aux exigences stratégiques.



Mon expérience et ma flexibilité me permettent de travailler sur différents sujets (industriel et service) et d'échanger avec de nombreux interlocuteurs (Direction, Logistique, Production, Bureau d'études et Commerciaux) afin d'anticiper les changements et d'améliorer la gestion de chaque entité.



Mes compétences :

Qualité relationnelle et organisation efficie

Travail en équipe

Fléxibilité et disponibilité

Autonomie professionnelle

Loi Sarbanes-Oxley

Contrôle de gestion

Microsoft Excel

Hyperion Financial Management

Comptabilité

Microsoft PowerPoint

Costing

Budget et Controlling