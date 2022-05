Romain DONIER MEROZ

Bac Génie Électrotechnique en poche je me suis consacré au BTS Électrotechnique que j'ai réalisé en alternance au sein de l'entreprise Serpollet en 2005. Afin de compléter mes connaissances techniques j'ai effectué un certification de qualification professionnel conduite d'affaires (toujours en alternance chez Serpollet). Je suis maintenant conducteur de travaux (depuis 2008) du secteur 82 (crée en 2011). Mon activité essentielle est l'éclairage public (fonctionnel, mise en lumière et éclairage sportif), je réalise également quelques chantiers de génie civil et réseaux secs (dissimulation des réseaux). Le chiffre d'affaires que je réalise est d'environ 2 900 000 € par an. Ce métier me passionne de part sa diversité (management, gestion financière, commercial, technique, planification) et l'esprit d'équipe qu'il nécessite d'avoir.

Je suis également passionné par le sport et notamment le rugby que je pratique en amateur au SOPCCT (promotion d'honneur)



Mes compétences :

Eclairage sportif

Autocad

Caneco

Facturation

Management

planning

SIG

Mémoire Technique

Pack office

Encours

Chiffrages

Eclairage mise en lumière

Éclairage public

Commande

GMAO

Relation commercial