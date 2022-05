Romain DU MESNILDOT

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



< 2017 à Aujourd'hui >

Chargé d’affaires Pharmacie/Cosmétique en travaux neufs.

Responsable d'équipes de 12 techniciens tuyauteur/soudeur répartis sur deux sites de production L’Oréal.

Projet majeur : Réalisation d’un transfert de deux lignes de production de déodorants de la Pologne vers la France.



< 2016 - 2017 >

> Revamping de skid de fabrication de déodorants pour le groupe L’Oréal.

> Participation au sein d’une équipe, pour le chiffrage de projets clés en mains > 10million€. (Hennessy / Veuve-Clicquot)



< 2014-2016 >

Mise en place de deux ateliers préparatoires d’injectables pour le laboratoire pharmaceutique Aguettant (Qualifications et suivi de chantier) - Budget : 1,5 million€



Compétences acquises : gestion financière, gestion d’équipes

Capacités développées : chiffrage de projets > 10millons €, négociation financière



Apprenti ingénieur - chargé d'affaires

< 2011-2014 >



> Prospection, réalisation de devis, suivi de projet et mise en conformité

de soupapes au sein de différents établissements de L’Oréal (Fapagau,

Sicos, Soprocos)



> Suivi de chantier de démantèlement et responsable sécurité d’un

chantier au sein de Vallourec Aulnoyes Aymeries



Compétences acquises : réalisation de devis, adaptation aux besoins du

client, tenue des délais

Capacités développées : animation d’équipe, fédérer une équipe,

organisation d’un projet





•2009-2011 : BTS Electrotechnique



Me contacter:

rom1dm@gmail.com



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

AutoCAD

SolidWorks

Microsoft Office